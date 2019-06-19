Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti
Son Dakika Yaşam Haber

Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan ilçe Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi, bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan ilçe Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi, bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Şentürk'ü Pazaryeri ilçesi ziyareti kapsamında Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama törenine, ilçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu ve ilçe protokolü karşıladı.

Bilecik Valisi Şentürk, İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sohbet ettikten sonra Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde incelemeler yaparak fabrikaları gezdi. Kaymakam Güven, sanayi bölgesi hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e bilgiler verdi. Sanayi bölgesi ve fabrikalar ziyareti kapsamında Vali Şentürk'e Kaymakam Güven'e Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü eşlik etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Bilal Şentürk, Bilecik, Necati Şentürk, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:57:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]