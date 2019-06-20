Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti
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Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakam Vekilliğine atanan Oray Güven'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakam Vekilliğine atanan Oray Güven'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Vali Şentürk, İlçe Kaymakam Vekili Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir süre görüşerek, ilçede yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şentürk ve beraberindekiler daha sonra ilçede faaliyet gösteren seramik fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika müdürü İlhan Uğuz'dan bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:58 Kaynak: AA
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