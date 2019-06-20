Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti
2 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakam Vekilliğine atanan Oray Güven'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Valisi Bilal Şentürk
, Pazaryeri
Kaymakam Vekilliğine atanan Oray Güven'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Vali Şentürk, İlçe Kaymakam Vekili Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
ile bir süre görüşerek, ilçede yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şentürk ve beraberindekiler daha sonra ilçede faaliyet gösteren seramik fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika müdürü İlhan Uğuz'dan bilgi aldı.
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