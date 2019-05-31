Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ün Ramazan Bayramı mesajı
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Vali Şentürk'ün Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Şentürk'ün Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, yayımladığı mesajında, "Manevi güzelliklerin en üst düzeyde yaşandığı, rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız insanları birbirine yaklaştıran; sevgi, kardeşlik, hoşgörü, dayanışma ve paylaşma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı kıymetli günlerimizdir. Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri, gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramlarımızı büyüklerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla paylaşmalı, değer yargılarımıza sahip çıkarak, geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bileciklilerin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi, hem milletimiz, hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:04 Kaynak: İHA
Bilecik, Necati Şentürk, Ramazan Bayramı, Yaşam
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