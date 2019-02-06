Vali Şentürk, Valilik Birimlerini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığına bağlı valilik hizmet binasında bulunan müdürlük ve büroları ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığına bağlı valilik hizmet binasında bulunan müdürlük ve büroları ziyaret etti.



Vali Şentürk, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, İdare ve Denetim Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Bilgi işlem Şube Müdürlüğü ile 2'nci Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerinde ziyaret ve incelemede bulundu. Birim müdürlerinden yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi alan Vali Şentürk, kendisi de dahil olmak üzere kamu adına hizmet verdiklerini ifade ederek, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için birlik ve bütünlük içerisinde çalışacaklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" çalışmalarını da inceleyen Vali Şentürk, talep ve başvuruların hangi noktalarda yoğunlaştığı konusunda bilgi aldı.



Öte yandan, "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" projesi kapsamında açılan kursa katılan kadın kursiyerler de Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şentürk teşekkür etti. - BİLECİK

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