Vali Şentürk ve Başkan Şahin kahvaltıda bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, kahvaltı programında bir araya geldi.



Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Vali Bilal Şentürk'e teşekkür etti. Bilecik Belediyesi çalışmaları ile şehirde gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişlerinin yapıldığı buluşma hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Şahin, "Valimiz Bilal Şentürk'ü belediyemizde ağırladık. Belediyemiz çalışmaları ile ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Bilecik Belediyesi olarak Valimiz başta olmak üzere ilimizdeki kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde olarak halkımıza ve şehrimize güzel hizmetler kazandırmaya çalışacağız" dedi.



Vali Bilal Şentürk ise Başkan Şahin'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK