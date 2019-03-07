Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Yatırımları İnceledi

Vali Şentürk, Yatırımları İnceledi

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Yatırımları İnceledi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ile birlikte devam eden Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi inşaatında incelemede bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Şentürk, daha sonra Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bazı fabrikaları ziyaret etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Yaşam
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