Vali Şentürk, Yatırımları İnceledi
2 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemede bulundu.
Bilecik
Valisi Bilal Şentürk
, Bilecik'in Osmaneli
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemede bulundu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz
, Belediye Başkanı Münür Şahin
ve İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin
ile birlikte devam eden Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi inşaatında incelemede bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Şentürk
, daha sonra Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB
) bazı fabrikaları ziyaret etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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