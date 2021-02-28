Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu

28.02.2021 13:40
Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) inşaatında incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) inşaatında incelemede bulundu.

Vali Şentürk, bağımlı ya da bağımlılık yapan madde kullanan kişilerin ihtiyaçlarını belirleyerek psikolojik ve sosyal destek sağlayacak çalışmaların yapılacağı YEDAM inşaatında incelemede bulundu. İncelemenin ardından inşaat çalışmaları hakkında Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu'dan bilgi aldı. - BİLECİK

Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu
Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu
Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu

Bilal Şentürk, Yeşilay, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika


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