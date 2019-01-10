Vali Şentürk Ziyaretleri Kabul Etti
15 dakika önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.
Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti. Vali Şentürk
, Osmaneli
Belediye Başkanı Münür Şahin
, Pazaryeri
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
ve Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
'i kabulünde başkanlarla bir süre görüştü. Belediye başkanları Şahin, Yalçın ve Özden, Vali Şentürk'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak belediyelerin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Heyetleri kabulü esnasında memnuniyetini dile getiren Vali Şentürk, Bilecik'te görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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