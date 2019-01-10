Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk Ziyaretleri Kabul Etti

Vali Şentürk Ziyaretleri Kabul Etti

15 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Şentürk Ziyaretleri Kabul Etti, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Şentürk, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i kabulünde başkanlarla bir süre görüştü. Belediye başkanları Şahin, Yalçın ve Özden, Vali Şentürk'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak belediyelerin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heyetleri kabulü esnasında memnuniyetini dile getiren Vali Şentürk, Bilecik'te görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yaşam
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