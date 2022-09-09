VALİ, SEVGİ EVLERİNDE SÜNNET OLAN ÇOCUKLARIN KİRVESİ OLDU - Son Dakika
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VALİ, SEVGİ EVLERİNDE SÜNNET OLAN ÇOCUKLARIN KİRVESİ OLDU

09.09.2022 11:54

ERZURUM'daki, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizesinde toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

ERZURUM'daki, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizesinde toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Kirve olan Vali Okay Memiş çocuklara protokol araçları ile şehir turu attırdı. Konvoya, motosikletli yunus timleri ve balonlarla süslenen polis araçlarının yanı sıra şehirdeki çok sayıda Off-road ve motosiklet grubu da eşlik etti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Sevki Evleri'nin bahçesinde düzenlenen toplu sünnet şölenine, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı. Sünnet yemeğinde davetlilere çağ kebabı, su böreği ve kadayıf dolması tatlısı ikram edildi. Sevgi Evlerinde kalan tüm çocuklar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle halay çekip gönüllerince eğlendi. Sünnet olan altı çocuğu eline kına yakıldı. Kirve olan Vali Memiş ve protokol çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Erzurum'un en güzel ve görkemli sünnet törenlerinden birine şahitlik ettiğini söyleyen Vali Okay Memiş, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti. Vali Memiş, "Sevgi evlerinde barınan ve bizler emanet edilen çocuklarımızın eğitim faaliyetlerini sonuna kadar takip edip, topluma hazır bireyler olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bize eşlik eden kahraman polis ve jandarmamıza, Off-road ve motosiklet grupları ile organizasyonda emeği geçenlere ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş adamlarına teşekkür ederim" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Okay Memiş, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİ, SEVGİ EVLERİNDE SÜNNET OLAN ÇOCUKLARIN KİRVESİ OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİ, SEVGİ EVLERİNDE SÜNNET OLAN ÇOCUKLARIN KİRVESİ OLDU - Son Dakika
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