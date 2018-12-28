Vali Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü'nü Ziyaret Etti
1 saat önce
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü'nde incelemede bulundu.
Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, Ekonomi
Kampüsü'nde incelemede bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Seymenoğlu, Isparta'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, yatırımcılar ile KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu tüm kurumları aynı çatı altında birleştirmesiyle ön plana çıkan Ekonomi Kampüsü ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
'nın (BAKA) yeni hizmet binasını ziyaret etti.
Kampüste faaliyet gösteren birimleri tek tek dolaşan Seymenoğlu, çalışanlardan bilgi aldı.
Seymenoğlu, daha sonra Isparta Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı, işlemler için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.
Son olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu, üyelerle görüş alışverişinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:57 Kaynak: AA
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