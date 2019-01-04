Son Dakika Haberleri: Vali Seymenoğlu, Gönen'de

Vali Seymenoğlu, Gönen'de

57 dakika önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gönen ilçesinde incelemelerde bulundu, muhtarlar toplantısı düzenledi.

Vali Seymenoğlu, Gönen'de, System.String[]
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gönen ilçesinde incelemelerde bulundu, muhtarlar toplantısı düzenledi.

Vali Ömer Seymenoğlu, Gönen ilçesinde incelemelerde bulundu. Gönen Kaymakamlığı'ndaki birimleri gezerek ve çalışanlarla tanışan Seymenoğlu ardından Gönen Kaymakam Vekili Okan Leblebicier'den ilçe hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı'nda da incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu ardından Gönen Sağlık Ocağı'nı ve 112 İstasyonu'nu da ziyaret ederek çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ı makamında ziyaret eden Vali Seymenoğlu ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ardından Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek vatani görevini yapan askerlerle de sohbet etti.

İnceleme ve ziyaretlerinin ardından muhtarlar toplantısına katılmak üzere Gönen Meslek Yüksekokulu'na geçen Vali Seymenoğlu okul bahçesinden karşılaştığı öğrencilerle bir süre sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi.

Gönen ilçesinde görev yapan 15 mahalle ve köy muhtarının katıldığı toplantıda tüm muhtarlara söz veren Vali Seymenoğlu, iletilen taleplerle ilgili notlar alarak, beraberinde bulunan ilgililere çalışma yapılması talimatı verdi.

Gönen ilçe merkezindeki programını tamamlayan Vali Ömer Seymenoğlu ardından Kızılcık ve Senirce köylerinde vatandaşlarla buluştu. Köylerde talepleri dinleyen Vali Seymenoğlu vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Isparta, Ömer Seymenoğlu, Gönen, Güncel
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