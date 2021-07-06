Vali Seymenoğlu Gönen İlçesinde Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

İlçelerimizde düzenli olarak muhtarlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu son olarak Gönen ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak önemli açıklamalarda bulundu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Seymenoğlu, Gönen ilçesinde ilk olarak yeni Hükümet Konağı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışan personel ve vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Vali Seymenoğlu ilçede görev yapan 5 köy ile 15 mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında Gönen Kaymakamı Yaşar Artar, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen ve Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal, İl Genel Meclisi Üyeleri Volkan Konaç, Hüseyin Yalçınkaya ve ilgili daire müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıdaki konuşmasına koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan Vali Seymenoğlu, aşılama işleminin Isparta'nın bir çok yerinde kurulan mobil istasyonlarda randevu bile almadan devam ettiğini belirterek, "Muhtarlar ve yerel yöneticiler olarak mutlaka çevrenizde bulunan vatandaşları aşı olmaya teşvik edin. " dedi. Vali Seymenoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın desteğiyle Salgın sürecini bir an önce atlatmak istiyoruz. Emin olabilirsiniz ki sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci en az kayıpla atlatacağız ama önce aşılarımızı olmaya devam edelim. Talep edilmesi durumunda mobil aşı timlerimizi köylere vatandaşlarımızın ayağına kadar gönderiyoruz. Maske-Mesafe-Hijyen konusuna da uymaya devam edelim. " dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun gündemindeki diğer bir önemli konu ise yaklaşan kurban bayramı nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin il genelinde en üst seviyede tutulacağını kaydetti. Vali Seymenoğlu, arife gününden itibaren Isparta'nın ana arterlerinde kolluk kuvvetlerin takviye kuvvetler ile yol devriyelerini yerine getireceklerini söyleyerek tüm sürücüleri can ve mal güvenliği açısından kurallara uymaya davet etti.

Konuşmasında bağımlılıkla mücadele konusunda da muhtarlardan destek isteyen Vali Seymenoğlu "Bağımlılıkla mücadeleyi çok önemsiyor ve mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Hiç kimse, buna ben de dahilim; 'Benim çocuğum, benim yakınım bağımlı olmaz dememeli. ' Bu çok hain bir süreç gençlerimizi zehirlemek için her yolu deniyorlar. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bağımlı gençlerimizi de ötekileştirmeden bu illetten kurtarmak için rehberlik yapmalı gerekli tedaviyi almalarını sağlamalıyız. Kamu kurumlarımıza ne olur destek verelim. Bu mücadele de muhtarlarımız olmadan başarılı olamayız. İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki çok güzel bir uygulaması var. UYUMA uygulamasını akıllı telefonlara indirerek çok rahat ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilirsiniz. Rehabilitasyon konusunda da Yeşilay'dan destek alabilirsiniz. Bu konuda kamu yararına çalışan başta Yeşilay ve Kızılay olmak üzere STK'ların da çalışmalarına destek olalım" dedi.

Konuşmasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık tehlikesi olduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu, "Bağ ve bahçelerimizi sularken lütfen vahşi sulama yapmayalım. Evlerimizde de suyu tasarruflu kullanmalıyız aksi halde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İl Genel Meclisimiz yeni bir karar aldı. Köylerimizde artık su aboneliği zorunlu olacak. Çünkü bazı köylerimizde içme suyunda sıkıntı yaşamaya başladık. İçme suları yetmiyor. Bu yüzden içme suyunda kaçak kullanımı önlememiz lazım" diye konuştu.

Vali Seymenoğlu muhtarlar toplantısında ayrıca yardıma muhtaç vatandaşların kaymakamlıklara bildirilmesi, KADES Uygulamasının yaygınlaştırılması, traktör römorklarına reflektör takılması ve telefon dolandırıcılığı konularında da açıklamalarda bulunarak muhtarlardan destek istedi.

Toplantı sonunda muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu'na ilettiler.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gönen ilçesinde daha sonra geçtiğimiz günlerde yeni binalarına taşınan Gül Gönen Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Vali Seymenoğlu ardından 2004 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hain PKK terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada şehadet mertebesine ulaşan Aziz Şehidimiz Süleyman Soydan'ın Kasap Mahallesi'nde bulunan babası ve annesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Ömer Seymenoğlu ilçede son olarak, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda er olarak görev alan ve gazi olan Muharip Gazi Hüseyin Erdoğan'ı Alacamescit Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

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