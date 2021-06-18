Vali Seymenoğlu Istudak Sergisini Gezdi - Son Dakika

Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ISTUDAK (Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ) sergisini gezdi, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2009 yılında doğa sporları yapmak için kurulan dernek buna ek olarak Isparta'nın tanıtımı için yoğun emek harcıyor. Dernek bu faaliyetlerinin yanı sıra bünyesindeki arama kurtarma ekibi ile de kamu kurumlarına ve vatandaşlara destek veriyor. Dernek bünyesinde aynı zamanda dalgıçlardan oluşan su altı arama kurtarma ekibi de bulunmakta.

ISTUDAK üyelerinin doğa gezilerinden ve yürüttükleri diğer faaliyetlerden derlenen fotoğraflardan oluşan sergi Kaymakkapı Meydanı'nda açıldı. Vali Seymenoğlu ve Başkan Başdeğirmen sergiyi gezerek Dernek Başkanı Ali Telli 'den derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sergide ISTUDAK'ın çalışmalarının iki yönü olduğunu belirten Vali Seymenoğlu; bunun bir yönünün tanıtım diğer yanın ise arama kurtarma faaliyetleri olduğu söyledi, ISTUDAK'ın çalışmalarından dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

ISTUDAK Başkanı Ali Telli ise 2009 yılında kurulan derneklerinin birinci amaçlarının Isparta'yı tanıtmak diğer amaçlarının ise gerek duyulması halinde arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için daima hazır olmak olduğunu söyleyerek vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi.

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