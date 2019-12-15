Vali Seymenoğlu, misafir öğrencilerle şehitlerin ismi yazan kuş yemliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Seymenoğlu, misafir öğrencilerle şehitlerin ismi yazan kuş yemliği yaptı - Son Dakika Spor

Vali Seymenoğlu, misafir öğrencilerle şehitlerin ismi yazan kuş yemliği yaptı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesiyle öğrenci gezileri devam ederken. bu kapsamda Gaziantep'ten gelen 40 öğrenci Isparta'da çeşitli etkinliklere katılıyor.

Vali Seymenoğlu, misafir öğrencilerle şehitlerin ismi yazan kuş yemliği yaptı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesiyle öğrenci gezileri devam ederken. bu kapsamda Gaziantep'ten gelen 40 öğrenci Isparta'da çeşitli etkinliklere katılıyor.


"Biz Anadoluyuz" projesiyle iller arasında karşılıklı gezilere katılan gençlere; "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Aile", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Sağlık ve Çevre", "Kültür ve Sanat", Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürlerarası Diyalog", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Gönüllülük ve Hareketlilik" gibi değerler kazandırılıyor.


Gaziantep'ten gelen 40 öğrenci Isparta'da ilk önce şehitliği ziyaret ettiler.


Ardından Gökçay Mesireliği'nde bulunan Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi'ne geçen çocuklar merkezde eğitim alan öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapımı etkinliğine katıldılar.


Kent merkezine gelişlerinde coşkuyla karşılanan misafir öğrenciler ile merkez öğrencilerinin kucaklaşmaları renkli görüntülere sahne oldu.


Isparta'da bulunmaktan ve 'Biz Anadoluyuz' projesi içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden misafir öğrenciler özel bireylerle birlikte olmanın ise kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söylediler.


Aileler ise Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi öğrencilerinin bu ziyareti duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin kendilerini ve öğrencileri çok sevindirdiğini aktardılar.


Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi'ndeki buluşmaya Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak öğrencilerle bir araya geldi, onların mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapan Vali Seymenoğlu, Gaziantepli öğrencileri Isparta'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.


Vali Seymenoğlu mülki idare amirliği mesleğine Gaziantep'te başladığını ve 3 yıl boyunca kaldığı Gaziantep'in . Bulunduğunuz bu zaman diliminden ne olur keyif alın. Çevreyi gezerek, burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinerek keyif alın. Gaziantep'e döndüğünüz zaman da arkadaşlıklarınızı devam ettirin. Isparta'da Gaziantepkendisinde çok özel hatıraları olduğunu belirterek, "Karınca derneğinin dostlarıyla beraber sizleri burada ağırlamaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnşallah siz de benim Gaziantep'ten ayrıldığım gibi Isparta'dan memnun ayrılırsınız gibi güzel bir şehirdir. Gezilecek görülecek çok güzel yerleri var. Karınca derneğimiz sizler için güzel ve anlamlı bir etkinlik hazırlamış. Sevgimizi ve gönlümüzü katarak kolayca yapacağımız bu yem düzeneği sayesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarımız beslenecek. Aynı zamanda pet şişeleri bu şekilde kullanarak geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Büyükler olarak bizler geleceğimiz olan sizlerden çok ümitliyiz, büyükleriniz olarak biz sizlerin önünü açacağız ama sizlerde ne olur çok çalışmaktan kaçınmayın. Bu duygu ve düşüncülerle hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve hoş geldiniz diyorum" dedi.


Vali Seymenoğlu daha sonra öğrencilerle birlikte üzerinde şehitlerin adı yazan kuş yemlikleri yaparak merkez bahçesindeki ağaçlara astı.


Vali Seymenoğlu ardından merkezde eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek, ortaya çıkardıkları ürünleri inceledi. Seymenoğlu ayrıca, mehter takımında görevli öğrencilerle birlikte zil çaldı.


Öte yandan Gaziantepli misafir öğrenciler, Isparta Etnografya Müzesi, İslamköy Süleyman Demirel Müzesi, Eğirdir Kalesi ve Yeşil Ada'yı gezecek.


Misafir öğrenciler ayrıca, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Huzurevi'nin yanı sıra yine Isparta'da esnaf ve şehit ailesi ziyaretleri gerçekleştirecekler. - ISPARTA

Gaziantep, Eğirdir, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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