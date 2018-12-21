Vali Seymenoğlu, Muhtarlarla Buluştu

Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, köy muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seymenoğlu, merkeze bağlı 20 köy muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlar taleplerini dile getirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Seymenoğlu, bu toplantıların amacının vatandaşlara hizmet etmek, talepleri ve ihtiyaçları en kısa zamanda düzgün bir şekilde çözebilmek olduğunu aktardı.
Bu kapsamda köy ve ilçeleri sık sık ziyaret edeceğini ifade eden Seymenoğlu, şunları kaydetti:
"Bağımlılıklarla mücadele konusunda ülke çapında devletimizin yürüttüğü çok sıkı bir politika var. Sonuçları da alınıyor, bu konuda epeyce yol alındı. Güvenlik birimlerimiz sürekli alanda ve takibini yaparak güvenlik anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. İlimiz ülke ortalamasına göre çok kötü bir yerde değil ama bu demek değil ki bu iş ilimizde yayılmaz. Onun için şimdiden tedbir almamız lazım. Bağımlıkla mücadelede sadece devletin alacağı tedbirlerle başarılı olamayız. Vatandaşlarımızı aydınlatmamız lazım. Muhtarlarımız da bu konuyu köylerinde sürekli gündemde tutarak tedbir alma yönünde vatandaşlarımızdan destek istemeleri lazım. Bizim sizden tek beklentimiz böyle bir şeye şahit olduğunuzda hiç çekinmeden uygun iletişim vasıtalarıyla güvenlik güçlerimize ulaşmanız."
Seymenoğlu, vatandaşların trafik konusunda alınan tedbirlere riayet etmesini isteyerek, trafik kazalarının ülke için önemli bir sorun olduğunu vurguladı.
Trafik kazalarının can kaybı ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin yanı sıra ülke için büyük bir ekonomik kayba da yol açtığına dikkat çeken Seymenoğlu, "Köylerimizde kazalara genelde traktörler karışmakta, traktör kullanırken gerekli tedbirleri vatandaşlarımızın alması lazım. Özellikle römork aydınlatmalarına dikkat etmeleri önemli." ifadelerini kullandı.