Vali Seymenoğlu'na Ziyaret
50 dakika önce
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu amatör spor kulüp üyeleri ziyaret etti.
Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
'nu amatör spor kulüp üyeleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seymenoğlu'na konukları, forma hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Seymenoğlu, Isparta merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve gençleri desteklemenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.
Gençlerin sporla uğraşmalarının onların hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri için çok önemli olduğunu aktaran Seymenoğlu, "Geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerin özellikle kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda spor faaliyetleri büyük katkılar sunmakta. Bizler de faydaları saymakla bitmeyen spor branşlarıyla ilgilenen, gençlerimize olanak sağlayan ve destek olan tüm amatör kulüplerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA
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