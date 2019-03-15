Son Dakika Haberleri: Vali Seymenoğlu'na Ziyaret

Vali Seymenoğlu'na Ziyaret

34 dakika önce

Isparta İşitme Engelliler Derneği Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

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Isparta İşitme Engelliler Derneği Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de yapılan Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonasında ikinci olan Isparta İşitme Engelliler Derneği Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları Vali Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Seymenoğlu, valilik olarak her zaman dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Ziyaretten dolayı gururlandığını ve duygulandığını ifade eden Seymenoğlu, "Sizin gibi engelleri aşmış, gönüllere ulaşmış olan ve sporda da başarıları yakalamış olan dernekle, kulüple bir arada olmak beni oldukça mutlu etti ve duygulandırdı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Elimizden geldiğince valilik olarak sizlere destek olacağımızın da bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

Isparta İşitme Engelliler Derneği Spor Kulübü tercümanı Ahmet Yavuz ise derneğin faaliyetleri hakkında Seymenoğlu'na bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Türkiye, Eskişehir, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel
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