Vali Seymenoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla bir mesaj yayımladı. Vali Seymenoğlu, "Öğretmenler; Türk Milleti'nin sevgi elçileridir" dedi.

Öğretmenlerin gençliğin, geleceğin ve Türkiye'nin umutları ile ideallerinin tam ortasında yer aldığını ifade eden Vali Ömer Seymenoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aileden sonra çocukların hayata hazırlanmasında büyük rol alan öğretmenler her alanda yenileşmeyi öğreten, kişilik hamurumuza biçim vererek dünyayı kavramamızı sağlayan bağımsızlığı, Ulusal Egemenliğimizi, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi koruyan ve yücelten nesiller yetiştirip Türkiye'nin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin anahtarıdır. Başöğretmen Atatürk, "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" söylemiyle gençleri de öğretmenlere emanet eden Atatürk; "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." söylemiyle öğretmenin önemini vurgulamıştır.

Tarih boyunca bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Bu sorumlulukla çağdaş uygarlığa ulaşmada kendilerine büyük görevler düşen öğretmenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin bağımsızlığını sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için, her türlü fedakarlıkta bulunmaya devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, kutsal görevlerini layıkıyla yerine getiren ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi ideal olarak benimseyen cefakar ve vefakar değerli öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum." - ISPARTA