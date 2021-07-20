VALİ SEYMENOĞLU TRAFİK UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Kurban Bayramı'nın ilk gününde emniyet ve jandarma güvenlik noktalarında görev yapan ekipleri ziyaret etti.

İlk olarak beraberinde il Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile birlikte Çünür güvenlik noktasında görev yapan personelin Kurban Bayramını kutlayan Vali Seymenoğlu, yol denetimlerine eşlik edip sürücü ve yolcularla bir sohbet ederek "Kurallara uyalım en güzel günümüz felakete dönüşmesin. " mesajı verdi.

Vali Seymenoğlu ardından İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile birlikte Isparta Eğirdir karayolunda bulunan jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görev yapan personeli ziyaret etti, Kurban Bayramını kutladı. Sürücü ve yolculardan seyahatlerinde trafik kurallarına ve salgın tedbirlerine uymalarını istedi. Vali Seymenoğlu yapılan denetimlere verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.

Isparta'da Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri Bayram süresince 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecekler.