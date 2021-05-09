Vali Seymenoğlu, Uluğbey köyünün taleplerini yerinde dinledi - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde Senirkent Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ile Uluğbey köyünü ziyaret etti.

Köyde karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek iletilen sorunlarla ilgili kaymakamlığın çalışma yapması talimatı verdi.

Ardından köy muhtarı Hasan Karaaslan'la birlikte Uluğbey Camii ile Veli Baba Türbesi'ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu 2021 yılının Cumhurbaşkanlığımız tarafından hem "Hacı Bektaş Veli Yılı" hem de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, Uluğbey köyünün farklı kültürel miraslarını yüzyıllardır bir arada barındırmasının Anadolu'nun muhteşem zenginliklerinin ve hoşgörüsünün çok önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. - ISPARTA