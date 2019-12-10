Son Dakika Haberleri: Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sezer, Kaymakam Ahmet Altun, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve diğer yetkililerle Kaymakamlıkta bir araya geldi.

Daha sonra Barbaros İlkokulu'nu ziyaret eden Sezer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okulun konferans salonunda muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı.

Sezer, toplantıda muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.

Toplantının ardından ilçede devam bazı çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sezer, Topal Dede Türbesi'ni de ziyaret etti.

Recep Zafer Tekin, Yunus Sezer, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]