Üye Girişi
Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04
Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde Büklükale mevkisindeki kazı alanı inceledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde Büklükale mevkisindeki kazı alanı inceledi.

Bölgeyi ziyaret eden Sezer, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'dan bilgi aldı.

Sezer, Büklükale mevkisinde yürütülen kazı çalışmalarının bölgenin tarihinin ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğunu belirterek, çalışmalara gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura da bu yılki kazılarda, Selçuklu dönemine ait yerleşim yerleri tespit ettiklerini, Hititler ve Asur ticaret kolonileri dönemine ait kültür katı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Vali Sezer'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da eşlik etti.

Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu
Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu
Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu
Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu

Yunus Sezer, Karakeçili, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü 10:41 Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti 10:38 Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı 10:25 E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı
Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar 10:19 Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada 09:58 Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı 09:41 Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı 09:33 Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
10:45 Önce engelli kardeşine saldırdı, sonra dama çıkıp olay çıkardı! Anne-kız mahalleyi ayağa kaldırdı
10:42 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
10:41 Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız
10:40 Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü
10:37 Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti
10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
10:21 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda
10:18 Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar
10:12 Güne düşüşle başlayan dolar 8,62 seviyesinden işlem görüyor
10:05 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık         
10:35
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor         
10:05
Yer Adana! Uyuşturucu bağımlısı genç kız engelli kardeşine, anne ise muhabirlere saldırdı Yer Adana! Uyuşturucu bağımlısı genç kız engelli kardeşine, anne ise muhabirlere saldırdı         
09:48
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı         
09:33
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 10:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement