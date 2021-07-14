Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde Büklükale mevkisindeki kazı alanı inceledi.

Bölgeyi ziyaret eden Sezer, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'dan bilgi aldı.

Sezer, Büklükale mevkisinde yürütülen kazı çalışmalarının bölgenin tarihinin ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğunu belirterek, çalışmalara gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura da bu yılki kazılarda, Selçuklu dönemine ait yerleşim yerleri tespit ettiklerini, Hititler ve Asur ticaret kolonileri dönemine ait kültür katı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Vali Sezer'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da eşlik etti.