Vali Sezer, Büklükale kazı alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde Büklükale mevkisindeki kazı alanında incelemelerde bulundu.

Bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla kazı çalışmasının yapılmadığı bölgeyi ziyaret eden Sezer, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'dan bilgi aldı.

Sezer, Karakeçili ilçesi Büklükale mevkisinde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan eserlerin, koruma ve tanıtım amaçlı bölgede yapılacak 3 boyutlu müzede sergileneceğini söyledi.

Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nü ziyarete gelenlerin, Büklükale ve burada çıkarılan tarihi eserlerin prototiplerinin sergileneceği sanal gerçeklikle desteklenmiş alanı da gezebileceğini aktaran Sezer, şu ana kadar bulunan eserlerin Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini kaydetti.

"Aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde şu ana kadar yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edildi.

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasında yer alıyor.

"Aşağı şehir"de yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı tespit edilirken bölgenin, milattan önce 2 bin yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluk çağında önemli bir şehir merkezi olduğu ortaya çıkarıldı.