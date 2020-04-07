Vali Sezer'den Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, üç ayların manevi havası içerisinde idrak edilecek kutsal gecelerden biri olan ve Müslümanlara ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'ne, milletçe bir kez daha erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Berat Kandili'nin Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri daha fazla mükafatlandırdığı mübarek gecelerden birisi olduğunu aktaran Sezer, "Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden olan Berat Kandili'ni vesile bilerek, dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecede sağlıklı günlere kavuşmak için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Sezer, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda tüm dünyayı saran salgının yayılmasının önlenmesi maksadıyla devletin almış olduğu tedbirler kapsamında vatandaşların bu mübarek geceyi evlerinde idrak etmeleri ve insan sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirlere uymalarının büyük önem arz ettiğini kaydetti.