Vali Sezer'den 'Engelli Günü' mesajı: "Her insanın engelli bir aday olduğunu unutmayalım" - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğundadır" ifadesini kullandı.

Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer'in "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirten Vali Sezer, bu günün, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engellilerin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dilekleriyle tebrik ettiğini belirtti.

"Her insanın engelli bir aday olduğunu unutmayalım"

Engelli vatandaşların sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Millet olarak engeli kalplerde ve gönüllerde gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Bir gün sağlıklı olarak hayata başlayıp, akşam sağlığımızı yitirerek bu hayatı devam ettirebiliriz. Aynı zamanda yakınlarımız da buna maruz kalabilir. Bu nedenle hiçbir engelin seçim olmadığını, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğunu unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı günün toplumsal sorumluluğumuzu artırmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - KIRIKKALE