Son Dakika Haberleri: Vali Sezer'den Karla Mücadele Ekiplerine Tatlı İkramı

Vali Sezer'den Karla Mücadele Ekiplerine Tatlı İkramı

1 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kar yağışının ardından İl Özel İdare ekiplerince yürütülen köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere tatlı ikram etti.

Vali Sezer'den Karla Mücadele Ekiplerine Tatlı İkramı, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kar yağışının ardından İl Özel İdare ekiplerince yürütülen köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere tatlı ikram etti.


Merkeze bağlı Pazarcık köyünde kar temizle çalışmalarını inceleyen Vali Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, il genelinde kapalı köy yolu bulunmadığını söyledi.

Köy yollarının açık olduğunu ifade eden Sezer, "Donmaya karşı da ekiplerimiz çalışıyor. Onunla ilgili olarak kumlama ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün iş makinelerimiz şu an köy yollarında. Yine karayollarımız ana arterlerde çalışma yapıyor. Belediye Başkanlığımız da il merkezinde çalışmalarını devam ettiriyor." dedi.

Vali Sezer, görev yapan ekiplere tatlı ikram etti.

Pazarcık köyü Muhtarı Şeref Cankurt'un evine de misafir olan Sezer, köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Osman Akbaş, Pazarcık, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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