Vali Sezer'den Vefa Sosyal Destek Grubuna mesaj:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışma yapan Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür mesajı yayınladı.



Vali Sezer mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Ne ile anlatılabilir,bu millet dışında bunu kim yapabilir. Bir müdüre, bir öğretmene, hiç tanımadığı biri için sırtında çuval taşıtan anlayışa sadece şükran duyulur. O yiğitleri doğuran anaların da ellerinden öpülür. Bu hassas günlerde Vefa Destek Grubu'nu gönüllüler ordusuna çeviren, unuttuğumuz değerleri bizlere yeniden hatırlama fırsatı veren, insana hizmeti binaların dışına taşıyan, gönüllere talip olan tüm kamu personelimize, imamlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Milletimizin hayır duası devletimizi payidar kılacaktır. Çoğu sorunla ilk kez karşılaşıyoruz ve karşılaştıkça çözüm bulma uğraşındayız. İyi olacağız, bunu da hep birlikte yeneceğiz." - KIRIKKALE