Vali Sezer'den yaşlılarla telekonferans görüşmesi: "Emrinizdeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sezer'den yaşlılarla telekonferans görüşmesi: 'Emrinizdeyiz' - Son Dakika

Vali Sezer'den yaşlılarla telekonferans görüşmesi: "Emrinizdeyiz"

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için yaptığı telekonferans görüşmesinde "Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için emrinizdeyiz" dedi.

Vali Sezer'den yaşlılarla telekonferans görüşmesi:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için yaptığı telekonferans görüşmesinde "Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için emrinizdeyiz" dedi. Kent genelinde de şu ana dek bin 100 kişinin temel ihtiyaçları giderildi.


İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı konuldu. Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kırıkkale Valiliğince, Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezi kuruldu. Kent genelinde görevlendirilen 150 kişilik ekip, şu ana kadar bin 100 kişinin temel ihtiyacını karşıladı.


"Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için emrinizdeyiz"


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezinde telekonferansla görüşme yaptı. Vali Sezer, evden çıkamayan Niyazi Yiğit (72) ile yaptığı görüşmede, "Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için emrinizdeyiz. İnşallah bu süreçte herkes kurallara uyacak evinde kalacak. Bizler de sizlerin ihtiyaçlarınızı gidereceğiz" dedi.


"Kendimi önceden karantinaya almıştım"


Kendini karantinaya aldığını belirten Niyazi amca da "Bu talimat verilmeden 15 gün evvel kendimi karantinaya almış durumdayım. Çıkmayacağım Valim. İhtiyaçlarımızı getirdiler. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.


Telekonferans sonrası açıklamalarda bulunan Vali Sezer, "Yaklaşık bine yakın bir talep oldu. Bine yakın talebi karşılamak için gün içerisinde organize olduk ve bir sistem kurduk. Vatandaşlarımızın ayağına ihtiyaçlarını götürmek büyük bir hizmet. Tüm ekiplerimize, ilgili kurumlarımıza, belediyemize teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci kendi sağlığımızı da koruyarak en iyi şekilde atlatmak imkanımız olur" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:12 Kaynak: İHA

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