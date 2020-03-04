Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı Kasapoğlunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı Kasapoğlunu ziyaret etti - Son Dakika

Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı Kasapoğlunu ziyaret etti

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek kent genelinde sporla ilgili sürdürülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı Kasapoğlunu ziyaret etti, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek kent genelinde sporla ilgili sürdürülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Kırıkkale'de devam eden ve yapılması planlanan, kapalı spor salonu, semt sahaları, gençlik merkezleri ve diğer alanlarda sürdürülen çalışmalar hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgiler aktarıldı. Ziyarette Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baytaş da hazır bulundu.


Vali Sezer, ziyaretin ardından sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, "Bakanımıza ilimize gösterdiği teveccüh ve vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Saygılı, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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