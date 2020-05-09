Vali Sezer'in Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Sezer mesajında, "Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin 'Anneler Günü' nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Anne, bakışlarıyla içimizi güneş gibi aydınlatan, gülüşüyle gönüllerimizi ferahlatan, gözlerinde baharın tazeliği, ayakları altına cennetlerin serildiği kutsal varlıktır. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Annelerimize sevgi, saygı ve hürmeti sadece bu özel günde değil ömür boyu en güzel şekilde sunabilmeli, üzerimizdeki haklarını en güzel şekilde yad edebilmenin gayretinde olmalıyız. Ancak,bu sene kutlanacak anneler gününde dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla diğer yıllardan daha farklı bir kutlama yapmamız gerekiyor. Anneler Gününde annelerimizi koruyalım. Anneler günümüzü gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uyalım. Evlerde kalabalıklar oluşturmak yerine salgın sürecinde özel günleri dahi ayrı geçirmek, hastalıktan koruma ve korunmak adına önemli bir adımdır. Başımızın tacı annelerimizi ve tüm aile büyüklerimizi korumak adına fiziksel mesafe kurallarına uymak, onlara sevgimizi göstermenin en sağlıklı yolu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, en değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE