Vali Sezer'in Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Yunus Sezer mesajında, "Hayatımızın her anında, özellikle en zor zamanlarımızda varlıklarıyla bize güven ve güç veren, ailelerinin mutluluğu ve geleceği için her türlü fedakarlığı esirgemeyen babalarımızın 'Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum. Milletimizin en önemli hasletlerinden biri de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır. Şüphesiz bu güçlü yapının temel direklerinden biri de annelerimizle birlikte babalarımızdır. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler. Onlar tecrübeleri ve karşılıksız sevgileri ile hayatımızı şekillendirip yol gösterirken bizim de babalarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız gerekir. Sadece Babalar Gününde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu anlamlı günde bütün babalarımıza aileleriyle birlikte mutluluk ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE