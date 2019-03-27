Son Dakika Haberleri: Vali Sezer'in Karakeçili İlçesi Ziyareti

Vali Sezer'in Karakeçili İlçesi Ziyareti

34 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Vali Sezer'in Karakeçili İlçesi Ziyareti, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Vali Sezer, Karakeçili Kaymakamlığı ziyaretinde Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Sezer, burada yaptığı konuşmada, Çeşnigir Köprüsü ve Kapulukaya Barajı çevresinde gençlik merkezi ile izcilik kamp alanı yapılmasını planladıklarını söyledi.

Barajda tekne turları için iskele ve çevre düzenlemesi yapılacağını da ifade eden Sezer, "Projeler tamamlandığında kışın ve yazın bir milyon insanın gelmesi hedefleniyor. Bu bölgelerde köylü pazarları kurularak köy ürünlerinin satışının gerçekleştirilmesi ile bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Bu da Karakeçili ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ayrıca her yıl düzenlenen Karakeçili şenliklerinin tekrar canlandırılması için çalışmalar yapılacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:59 Kaynak: AA

Yunus Sezer, Kırıkkale, Karakeçili, Güncel
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