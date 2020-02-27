Vali Sezer'in Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sezer'in Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Vali Sezer'in Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Sezer'in Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Sezer mesajında üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:


"Manevi coşkunun yoğun yaşandığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimi olan üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkaleli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KIRIKKALE

Regaib Kandili, Yunus Sezer, Kırıkkale, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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