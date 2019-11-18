Son Dakika Haberleri: Vali Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
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Vali Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sezer, ilçeye gelişinde Kaymakam Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve protokol üyelerince karşılandı.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen toplantıya katılan Sezer, daha önceki toplantıda görüşülen konulardan bazılarının çözüme kavuşturulduğunu bazılarını ise çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Sezer, sulama kanalı ve elektrik kesintisindeki sorunların çözüldüğünü ve Çeşnigir Kanyonu Projesi çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, bazı köy yollarında da çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden sucuk üretim tesisini gezerek incelemede bulundu.

Veysel Aydemir, Yunus Sezer, Karakeçili, Kırıkkale

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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