Son Dakika Haberleri: Vali Sezer, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Vali Sezer, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

34 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kar yağışının ardından İl Özel İdare ekiplerince yürütülen köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere tatlı ikram etti.

Vali Sezer, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kar yağışının ardından İl Özel İdare ekiplerince yürütülen köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere tatlı ikram etti.

Balışeyh ilçesine bağlı Mehmetbeyobası köyünde kar temizle çalışmalarını inceleyen Vali Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Sezer, burada yaptığı açıklamada, İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve il genelinde kapalı köy yolu bulunmadığını söyledi.

Dinek Dağı eteklerinin en fazla yağış alan bölgelerden biri olduğunu ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız dün gece saat 03.00'de yol açma çalışmalarına başladı. Çok büyük bir fedakarlıkla güzel bir çalışma yapıyorlar. Şehir merkezinde de belediyemiz büyük bir çalışma yapıyor. Şu an itibariyle kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Gelen kara hazırlıklı yakalandık. Güzel bir hazırlık çalışması yapmıştık. Bundan sonrada vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılayacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımız 24 saat boyunca aralıksız olarak devam edecek. Ekiplerimiz sürekli sahada olacaklar. Kar yağışı boyunca grup köylerimiz öncelikli olmak üzere tüm köy yollarımızda ekiplerimiz, araçlarımız arazide olacak."

Vali Sezer, burada ekiplere tatlı ikram etti.

Mehmetbeyobası Köyü Muhtarı Selim Durmaz'ın evine de misafir olan Sezer, köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer'in incelemelerinde Balışeyh Kaymakam Vekili Mücahit Öztürk'te hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:16 Kaynak: AA

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