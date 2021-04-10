Vali Sezer, "Kentte 81 proje devam ediyor" - Son Dakika

Kırıkkale'de yürütülen kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve devam eden projelerin son durumlarının görüşüldüğü 2021 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda koordinasyon kurulu üyeleri ile değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, "Kamu Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarınca; ilimiz genelinde yürütülen toplam proje sayısı 147 adettir. Bu projelerin proje bedelleri toplamı 2 milyar 936 milyon 869 bin lira olup, önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarı 1 milyar 319 milyon 303 bin liradır. Projelerin 2021 program yılı gelen ödeneklerin toplamı 524 milyon 821 bin 239 liradır. Dönem sonu itibarı ile harcama tutarı ise 108 milyon 156 bin 782 liradır. 2021 yılı gelen ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 20,61, fiziki gerçekleşme ise 15,56'dır" dedi.

Vali Sezer, "İlimizde yürütülen 147 projeden; devam etmekte olan 81 adet, ihale aşamasında 10 adet, projeye başlanmayan ise 56 adettir. Yatırım programında projeleri yer alan kamu yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının, belirlemiş oldukları hedeflere yerinde ve zamanında ulaşabilmeleri için hizmetin kalitesinden fedakarlık yapmaksızın, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımının sağlanarak maliyetleri azaltıcı yönde çalışmalarda gerekli hassasiyet gösterileceği ve gereğinin yapılacağına inanıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Projeli işler hakkında da bilgi veren Vali Sezer, daha fazla işbirliği ve koordinasyonla bu çalışmaları hep birlikte yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı, kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - KIRIKKALE