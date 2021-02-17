Son dakika haberleri! Kırıkkale Valisi Sezer: "Silah İhtisas OSB'nin bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz" - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bir cazibe merkezi olmasını ve istihdamın artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Vali Sezer, valilikte düzenlenen Silah İhtisas OSB'de yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Kırıkkale'de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) dışında alternatifleri çoğaltmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Savunma sanayi alanında kümelenme potansiyeline sahip Kırıkkale'de, Türkiye'nin ilk ve tek Silah İhtisas OSB'nin bulunduğunu anımsatan Sezer, şöyle konuştu:

"500 dönümlük alan üzerinde kurulan Silah İhtisas OSB'nin kurucu ortakları arasında, MKEK ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı gibi ülkemizin savunma sanayisinde stratejik öneme sahip kurumlarımız bulunmaktadır. Silah İhtisas OSB'de halen 9 firmaya 14 arsa tahsisi yapmış bulunmaktayız. 5 fabrika binası ile üretime başlanılmış, 1 fabrikanın ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Tahsisi yapılan 8 arsa ise proje aşamasında bulunuyor. Silah İhtisas OSB'nin doğal gaz dahil her türlü alt yapısı hazır durumdadır. Kırıkkale Silah İhtisas OSB'nin bir cazibe merkezi olmasını ve istihdamın artırılmasını hedefliyoruz."

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve firma yetkililerinin katıldığı toplantı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Okan Şahin'in yaptığı sunumun ardından sona erdi.