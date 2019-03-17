Son Dakika Haberleri: Vali Sezer, Köylü Pazar Yerinde İncelemelerde Bulundu

Vali Sezer, Köylü Pazar Yerinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, köylü pazarının kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, Köylü Pazar Yerinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, köylü pazarının kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Yahşihan ilçesine yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı köylü pazar yerinde incelemelerde bulunan Sezer, Kaymakam Fatih Yılmaz'dan bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Sezer, Kırıkkale'nin değerlerinin ülke genelinde tanıtımının yapılacağı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Sulakyurt'un kavunuyla, Delice'nin tuzuyla ve pekmeziyle, Kılıçlar'ın soğanıyla, Hasandede'nin üzümüyle tanınması gerektiğini anlatan Sezer, "Kırıkkale'nin değerlerinin tanıtımı yapılmalı. Önce pazar imkanı oluşturup üretimi ona göre yönlendirmeliyiz. İlimizde yöresel ürünlerin paketlenip pazarlanacağı Kırıkkale adıyla ülke genelinde tanıtımının yapılacağı, markalaşacağı bir anlayışı ortaya koyup üretimi, tarımı teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:34 Kaynak: AA

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