Vali Sezer, lavanta hasatı ve anıza ekim programına katıldı - Son Dakika

Vali Sezer, lavanta hasatı ve anıza ekim programına katıldı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde lavanta hasatı ve anıza ekim programlarına katıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde lavanta hasatı ve anıza ekim programlarına katıldı.

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Vali Sezer, ilk olarak Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığı ile hayata geçirilen proje kapsamında Mehmet Bozkurt'a ait 10 dekar üzerine dikilen lavanta tarlasında hasata katıldı.

Burada bir süre çiftçilerle hasat yapan Vali Sezer, alternatif ürünlerin Kırıkkale'de yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde alternatif ürün ekimlerini daha çok geliştireceklerini belirten Sezer, bu ürünlerin geliştirilmesinin ekonomik olarak son derece önemli olduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da ilde çiftçilere alternatif gelir imkanları sunmak ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek için birçok proje yürüttüklerini dile getirdi.

Karakeçili'de anıza ekim uygulaması

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra Karakeçili ilçesinde Hacı Hasgül Akyol'a ait 60 dekarlık tarlaya anıza ikinci ürün olarak yağlık ayçekirdeği ekimine katıldı.

Bir süre çiftçilerle sohbet eden Sezer, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğinde bulundu.

Programa, Kaymakam Yunus Emre Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ve çiftçiler katıldı.

Karakeçili, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Sezer, lavanta hasatı ve anıza ekim programına katıldı - Son Dakika

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