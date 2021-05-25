Vali Sezer, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkezdeki köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, daha önceki toplantıda muhtarlar tarafından iletilen istek ve taleplerin sonuçları değerlendirildi.

Sezer, muhtarlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik tespit ve çalışmaları ihmal etmemelerini istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında il genelinde alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını ve muhtarların da bu süreçte önemli görevler üstlendiğini aktaran Vali Sezer, "Vaka sayılarımızda düşüş olsa da salgın hala devam ediyor. Rehavete kapılmamalıyız. Bu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtarlarının sorun ve taleplerini iletmesinin ardından sona eren toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de katıldı.