Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor" - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Ağa Pehlivanlı, "Muhtarlarımız 24 saat görev başındadır. Mahallenin ve köyün gözü ve kulağıdır. Muhtar halkın arasında yaşayan, halkın seçtiği temsilcidir. Salgın döneminde de muhtarlarımız ekiplerde görev almak suretiyle özverili bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirleyen Cumhurbaşkanımıza, bizlere ilgilerinden ve desteklerinden dolayı Valimize çok teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyorum" dedi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Sezer ise tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Dünyanın başına musallat olan salgın nedeniyle bu tür etkinliklerin biraz buruk geçtiğini hatırlatan Vali Sezer, ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı kutlamalar yapılması temennisinde bulundu.

Demokrasinin ilk halkalarından birini oluşturan muhtarlık teşkilatının, devletin her noktada gören gözü, duyan kulağı, halka uzanan eli olduğunu kaydeden Vali Sezer, "Muhtarlık bizim idare sistemimizin temelini oluşturuyor ve demokrasiye ilk adımımız muhtarlık sistemi ile oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımızsınız. Siz ne kadar iyi görür ve duyarsanız biz de o kadar daha iyi hizmet etme imkanı buluruz" ifadelerini kullandı.

"İlk bilgileri muhtarlardan alırız"

Mahallede, köyde ne sıkıntı varsa çalınacak ilk kapının muhtarlar olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Bizler mahallelerimizde, köylerimizde bir proje uygulayacağımız zaman muhtarlarımızla görüşür, onların fikirlerine de başvururuz. Mahalle veya köyle ilgili bir sorun dile getirildiği zaman yine ilk önce muhtardan konu ile ilgili olarak bilgi alırız. Muhtarlık; hem yönetimin içerisinde, aynı zamanda halkın içerisinde olan ender mesleklerden bir tanesidir" ifadelerine yer verdi.

24 saat telefonunun açık olduğunu kaydeden Vali Sezer, muhtarların köy ve mahallelerinde oluşabilecek sıkıntı veya problemi ilgili birimlere iletmesine rağmen çözememesi halinde, muhakkak kendisine ulaşılmasını istedi. Kırıkkale'de 2 yıllık görev süresinin Kasım ayı itibariyle dolmak üzere olduğunu, bu sürede hep beraber güzel çalışmalar yapıp güzel sonuçlar alındığına işaret eden Vali Sezer, "İnşallah hep beraber daha çok güzel çalışmalar yapacağız. Sorunların birçoğu hallediliyor, bazen de uzuyor ama sonuçta hallediliyor. Zaten bir anda her şeyin çözülmesi beklenemez. Sorunları sürece yayıyorsunuz. Önemli olan sorunları gündemde tutmak " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, günün anısına Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Ağa Pehlivanlı'ya çini tabak hediye etti.

Toplantıya Vali Sezer'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Ulu, İdare ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ile merkez köy ve mahalle muhtarları katıldı. - KIRIKKALE