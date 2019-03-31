Vali Sezer Oyunu Kullandı
23 dakika önce
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Osmangazi Fen Lisesi'ndeki 1253 numaralı sandıkta yerel seçimler için oyunu kullandı.
Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
ve eşi Canan Sezer, Osmangazi
Fen Lisesi'ndeki 1253 numaralı sandıkta yerel seçimler için oyunu kullandı.
Yerel seçimin ilimizde şu an itibariyle çok güzel gittiğini, herhangi bir olay veya olumsuzluk yaşanmadığını belirten Vali Sezer, "Kırıkkale'li vatandaşlarımız kendilerine yakışır bir şekilde gidip oylarını veriyorlar. Adaylarımız da centilmenlik içerisinde bu yarışı devam ettirdiler. İnşallah seçim sonrasında da bunlar hizmet yarışı olarak devam eder. Vatandaşlarımız bugün önümüzdeki dönemde Kırıkkale'ye hizmet edecek adaylarımızı belirleyecekler. Yerel seçimlerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KIRIKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:00 Kaynak: İHA
Broşürü Dağıtırken Mine Koraş'ın Tacizine Maruz Kalan Yusuf Özoğul Oyunu Kullandı
184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi
Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü