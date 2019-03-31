Son Dakika Haberleri: Vali Sezer Oyunu Kullandı

Vali Sezer Oyunu Kullandı

23 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Osmangazi Fen Lisesi'ndeki 1253 numaralı sandıkta yerel seçimler için oyunu kullandı.

Vali Sezer Oyunu Kullandı, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Osmangazi Fen Lisesi'ndeki 1253 numaralı sandıkta yerel seçimler için oyunu kullandı.

Yerel seçimin ilimizde şu an itibariyle çok güzel gittiğini, herhangi bir olay veya olumsuzluk yaşanmadığını belirten Vali Sezer, "Kırıkkale'li vatandaşlarımız kendilerine yakışır bir şekilde gidip oylarını veriyorlar. Adaylarımız da centilmenlik içerisinde bu yarışı devam ettirdiler. İnşallah seçim sonrasında da bunlar hizmet yarışı olarak devam eder. Vatandaşlarımız bugün önümüzdeki dönemde Kırıkkale'ye hizmet edecek adaylarımızı belirleyecekler. Yerel seçimlerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Osmangazi, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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