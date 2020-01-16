Vali Sezer, Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı- Kulu kara yolunun tamamlanması için malzeme temininin yapılacağı Bahşılı ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki incelemelerinin ardından muhtar ve köylülerle bir araya gelen Sezer, buradaki malzemenin kullanılarak yapılacak yolu herkesin kullanacağını ve bu çalışmayla birilerine menfaat ya da imtiyaz sağlanmadığını söyledi.

Vali Sezer, malzeme temin edilmesi planlanan bölgenin doğal güzelliği muhteşem olan bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ama şunu da öğrendik, öncelikle kara yolları burayı alternatif olmadığı için kullanmak istiyor. İkincisi, çalışma yapılacak yer 1. ve 3. derece sit alanının dışında, kısıtlı bir alan. Üçüncüsü buraya tarihi değer katan ardıç ağaçları ve ağaçlandırma yapılan alan bu çalışmadan etkilenmiyor. Dördüncüsü ise çalışma alanı 3 dekarla, sadece bu yol için kullanılmasıyla sınırlı ve 83 kilometrelik yolun bitimiyle sona erecek.

Biz öncelikle alternatif başka alanlar olup olmadığını araştıracağız."

Sezer, Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla belli alanlarda değerlerin zarar görüp görmeyeceğinin yeniden incelenerek, bu alana mecbur kalındığı takdirde zararı minimum düzeyde tutmak için ayrı bir çalışma yapılacağını ve bunu da en son çözüm olarak gördüklerini kaydetti.

Köylüler de Vali Sezer'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Sezer'e, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş, Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz de eşlik etti.