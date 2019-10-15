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Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti

1 saat önce

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Barış Pınarı Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti. Sezer, şehidin babası Hamza Bozbıyık'a başsağlığı diledi. Bozbıyık ailesinin 2 çocuğundan en büyüğü olan şehit Çelebi Bozbıyık'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı, yarın Nur Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'ne defnedilecek.


Barış Pınarı Harekatı, Kırıkkale, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 Kaynak: DHA
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