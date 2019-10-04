Son Dakika Haberleri: Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"

1 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte şehit polis memuru Ali Şahin'in baba ocağını ziyaret ederek, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.

Vali Sezer:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte şehit polis memuru Ali Şahin'in baba ocağını ziyaret ederek, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte Kaletepe mahallesinde ikamet eden şehit polis memuru Ali Şahin'in anne ve babası ile bir araya gelerek sohbet edip, yakından ilgilendi.


Vali Sezer, "vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.


Şehit polis memuru Ali Şahin, Elazığ'da görev yapmakta iken 5 Temmuz 2002 tarihinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı
Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:47:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]