Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Yeni faaliyete başlayan Ordu Savunma Sanayi ile yapımı devam MERTSAV Savunma Sistemleri firmalarında incelemelerde bulunan Vali Sezer, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sezer, Silah İhtisas OSB'de faaliyet gösteren firma sayısının kısa zamanda 10'a çıkacağını ve 1000'e yakın kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, firmaların Kırıkkale'de savunma sanayinin gelişmesine ve nitelikli iş gücünün istihdamına büyük katkı sunacağını kaydetti.

Sezer'e, Vali Yardımcısı Osman Akbaş ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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