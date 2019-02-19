Son Dakika Haberleri: Vali Sezer: "Türkiye'de İlk Kez Fırıncılara Yönelik Meslek Edinme Kursu Açılıyor"

Vali Sezer: "Türkiye'de İlk Kez Fırıncılara Yönelik Meslek Edinme Kursu Açılıyor"

1 saat önce

Türkiye'de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu Kırıkkale'de açılıyor.

Vali Sezer:
Türkiye'de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu Kırıkkale'de açılıyor.

Kırıkkale'de toplam 234 kişinin istihdam edeceği özel bir GSM operatörü ile protokol imzalanırken, fırıncılara yönelik Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulanacak kurs sonunda 34 kişi istihdam edilecek.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Geçtiğimiz günlerde 234 kişinin istihdam garantili işe başlaması protokolü imzalamıştık. Bugün de fırıncı esnafının en büyük ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyacının karşılanması noktasında fırıncılara yönelik 34 kişiye istihdam imkanı sağlayacak protokol imzalandı. Türkiye'de ilk kez fırıncılara yönelik bir meslek edindirme kursu açılıyor. Bu eğitim programlarımız sanayicilerimizle devam edecek. Temel amacımız insanları iş ve meslek sahibi yapmak" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:19 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Türkiye, Ekonomi
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