Vali Sezer ve Belediye Başkanı Saygılı, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Sezer ve Belediye Başkanı Saygılı, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kente yeni yatırımcılar çekmek için İstanbul'da iş adamları ile bir araya geldi.

Vali Sezer ve Belediye Başkanı Saygılı, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kente yeni yatırımcılar çekmek için İstanbul'da iş adamları ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve Başkan Saygılı, Kırıkkale'ye daha çok yatırımcı çekmek, yeni iş kolları oluşturarak istihdam sahaları açmak için ilk olarak Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç'u ziyaret etti.

Ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret eden Sezer ve Saygılı, Kırıkkale'nin daha hızlı büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer veriler Başkan Saygılı, şehre yatırım yapacak iş adamlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Kırıkkale'nin bulunduğu coğrafi konum açısından birçok avantaja sahip olduğunu dile getiren Saygılı, "Bizler de yatırımcılarımıza her türlü alanda yardımcı olmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde şehrimize taşınması planlanan ve büyük yol kat ettiğimiz mühimmat depo komutanlığı ve jandarma eğitim birliği şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Bu durumun iş adamlarımıza çeşitli yatırım alanları doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Sezer, Kırıkkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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