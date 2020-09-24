Vali Sezer, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, haftada bir gün yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Mehmet Uzelli İlkokuluna gelerek okul idaresinden bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle ilgilenen Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusundaki duyarlılıkları ve bilgilerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sezer, okul idaresi ve öğretmenlere de kurallara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.