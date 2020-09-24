Vali Şıldak: Ayvalık'ta yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, Küçükköy Mahallesi'nde geçen hafta sonu çıkan yangında zarar gören alanın yeniden yeşertileceğini söyledi. Vali Şıldak, "Yanan 53 hektarlık alanı ağaçlandırarak, tekrar yeşertmek bizim görevimiz" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık ilçesinde incelemelerde bulundu. Küçükköy Mahallesi'nde Muratreis Koyu'nda yazlıkların bulunduğu alandan başlayıp Badavut sahiline kadar ulaşan orman yangınının herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Vali Şıldak, sahada çalışmaların devam ettiğini söyledi.Yanan 53 hektar alanın 13 hektarının orman, 40 hektarının da tabiat parkı statüsünde olduğunu kaydeden Vali Şıldak, "Bölgeyi tekrar ağaçlandırılarak yeşertmek bizim görevimiz. Devletimiz de bu konuda çok hassas. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, çıkan haberler spekülasyondan ibaret. Tabi ki yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak. Teknik ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz bu alanın tespitlerini yapıyor. Teknik çalışmalar neticesinde uygun görülen zamanda temizlik, kök sökümü, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bu alanda orman varlığının tekrar kazandırılmasında doğal yöntem mi yoksa dikim şeklinde bir uygulama mı olacağına Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü birlikte karar verecek. Bu da tamamen teknik gereklere göre belirlenecek. Valilik olarak süreci yakından izliyoruz. Yanan alan en uygun şartlarda yine orman alanı olarak ağaca kavuşturularak, korunacaktır" dedi.